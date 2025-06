Lavori in piazza Nazario Sauro. Si rompe una tubatura del gas. Strade chiuse e palazzi evacuati

Caos e paura ieri mattina in piazza Nazario Sauro. Durante dei lavori, verso mezzogiorno, è stata rotta una tubatura del gas. Le operazioni per il ripristino delle condutture e per la messa in sicurezza dell’area sono durate alcune ore. In una nota dell’Italgas si legge che "il danneggiamento è stato provocato da un’azienda terza, che era impegnata ai lavori sulla rete elettrica". Un incarico dato dal Comune a Enel Distribuzione. Avvertite dai vigili, una trentina di attività commerciali, oltre che gli inquilini di vari appartamenti, che per precauzione sono state evacuate. Si tratta di una settantina di persone in tutto. L’assessore Paolo Renna, che ha la delega alla protezione civile, spiega che "abbiamo attivato il Centro operativo comunale, e stiamo tenendo le persone ad un raggio di 150 metri dal punto di rottura".

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, accorso sul posto con il sindaco e diversi altri assessori, ha spiegato le operazioni da compiere: "Al momento si sta scavando in un punto vicino a quello di rottura per chiudere la linea del gas in prossimità della falla. La saracinesca principale della conduttura si trova in viale Paladini, ma chiuderla là significherebbe togliere il gas anche all’ospedale. Per evitare la chiusura di una zona della città tanto ampia, si procederà qui con un bypass sulla linea limitrofa per verificare, con la massima sicurezza, il danno sul tubo danneggiato. Verificheremo poi se nel punto dove si stava scavando il gas fuoriuscito può essersi infiltrato su altre condutture, siano quelle idriche, elettriche o fognarie, che potrebbero trovarsi in quel punto. Per ragioni fisiche è però improbabile che il gas possa essersi accumulato sui sottoservizi, avendo il metano un peso specifico inferiore a quello dell’aria, oltre che per il fatto che il tubo dovrebbe essere danneggiato sulla sommità. È però una verifica assolutamente necessaria, da compiere nella massima sicurezza". Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia locale, polizia di stato e carabinieri. Attorno all’area davanti allo Sferisterio si è radunato un gruppo di persone, molte delle quali residenti nell’area o al lavoro negli esercizi commerciali. Alcune di loro raccontano che "i vigili del fuoco ci hanno avvertito di uscire e di lasciare in casa le finestre chiuse - come spiega Roberta De Carlo, studentessa -, abbiamo visto, scendendo, solo un po’ di fumo". Alessandro Crucianelli, titolare dell’agenzia di viaggi che si affaccia su piazza Nazario Sauro e Nicola Tarantino, che lavora nella banca che lì si affaccia, spiegano che "stavano lavorando sulla piazza, si è alzata una nube di fumo e siamo stati evacuati, portando via con noi dagli uffici solo l’essenziale. Già da un po’ prima che ci dicessero di uscire nell’aria c’era odore di gas". La fuga di gas è stata bloccata nelle ore successive, ed è stato confermato lo spettacolo serale allo Sferisterio.