Lavori in superstrada, il traffico va in tilt: fino al 14 è caos viabilità

Chiuso lo svincolo ovest della superstrada ed è paralisi traffico. Ieri mattina, tra le otto e le nove, viabilità in tilt con caos a Santa Maria Apparente e problemi a cascata fino ai quartieri San Marone e Centro, fino a sconfinare a Porto Sant’Elpidio, con una fila di qualche chilometro in ingresso a Civitanova. Colpa dei lavori dell’Anas al raccordo della zona industriale sulla corsia mare-monti. Intasata la provinciale a Santa Maria Apparente e macchine incolonnate in direzione Macerata, a cominciare dalla rotatoria del Trialone. Poi, code su via Costamartina, via D’Annunzio, via Giovanni XXIII e in via Cecchetti. Statale adriatica foderata di auto in entrambe le direzioni, con auto costrette a a passo d’uomo e gente arrivata in pesante ritardo negli uffici o nelle fabbriche. Stesso problema nel pomeriggio, durante orario di punta, e sarà così per i prossimi giorni, fino al 14, data indicata come termine dei lavori. È stata una giornata di passione per gli automobilisti e anche per i vigili urbani, con il centralino della caserma preso d’assalto da chi chiedeva indicazioni per poter uscire dalla trappola traffico. Ieri mattina emergenza pure al passaggio a livello di via Del Casone, con un’auto rimasta dentro lo spazio delimitato dalle sbarre.

l. c.