Lavori in superstrada: "Ma le vie alternative sono in pessimo stato"

"Queste le condizioni del percorso consigliato con direzione verso Macerata, all’uscita obbligatoria della superstrada Tolentino Est". A fare la segnalazione una cittadina, Rossella Crocetti. Come si ricorderà, da martedì scorso è stato aperto un nuovo cantiere in superstrada, per lavor di sostituzione dei giunti: dall’uscita Tolentino Est allo svincolo successivo (zona industriale) il tratto è chiuso, con deviazione sul posto, direzione mare. "La voragine sotto il buco è ampia più di due metri – prosegue la residente –. È da giugno che è segnalata solo con tre cartelli mobili che provvediamo a rimettere in piedi più volte al giorno. Aspettiamo che crolli e si faccia male qualcuno o provvediamo a sistemarla? Ma qualcuno prima di consigliare questa strada come percorso alternativo è venuto a controllare se il buco, segnalato appunto più volte, era stato sistemato? Speriamo si faccia qualcosa al più presto perché altrimenti, prima o poi, la strada cederà, soprattutto se ricominciano le piogge".