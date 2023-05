Lavori in superstrada per 15 milioni di euro

di Lucia Gentili

Tempo di lavori in superstrada. Da Muccia e Camerino a Civitanova, ecco la mappa dei cantieri. "Sulla SS 77 ’della Val di Chienti’ Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato un programma di manutenzione per la riqualificazione complessiva dell’infrastruttura – spiega la società –. Attualmente sono in fase di realizzazione lavori per un investimento complessivo di quasi 15 milioni di euro. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento della pavimentazione stradale e il ripristino di ponti e viadotti". Nel dettaglio, sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di risanamento del piano viabile tra il km 97 e il km 105, tra Morrovalle e Civitanova, per un importo di 3 milioni di euro; mentre sono attualmente in corso i lavori di riparazione e sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino dei calcestruzzi dei cavalcavia tra il km 73 e il km 103, tra Tolentino e Civitanova (ovviamente non tutta la tratta, ma tratti saltuari), per un importo di 1,6 milioni di euro. Ultimazione prevista entro questo mese. Passando invece agli interventi in fase di riavvio, dopo la sospensione per la stagione invernale, troviamo: i lavori per la sostituzione dei giunti di dilatazione danneggiati nel tratto compreso dal km 52+556 al km 94+000 da Camerino a Corridonia (sempre singoli pezzi, non tutta la tratta) in entrambe le carreggiate, per un importo di 2,2 milioni di euro e ultimazione prevista ad agosto. E ancora, i lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 35+000 al km 40+920 in entrambe le carreggiate, compreso lo svincolo di Sfercia (Camerino), per un importo di 4,15 milioni di euro e completamento previsto a settembre. Sempre in fase di riavvio, infine, i lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 106 al km 110 in entrambe le carreggiate, compresi gli svincoli "zona industriale A Civitanova" e "CivitanovaA14", per un importo di 3,8 milioni di euro e ultimazione prevista a ottobre. Ieri inoltre è stato aperto un cantiere nei Comuni di Muccia e Camerino (nell’ambito dell’intervento di pavimentazione dal km 35 al km 40); solo scambio di carreggiata, senza chiusura di svincoli, cioè con transito consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. La "prova generale" del weekend di Pasqua e Pasquetta aveva visto la viabilità andare in tilt per una serie di piccoli incidenti, idem nel corso di aprile. La speranza da parte degli utenti della strada, lavoratori, residenti e turisti, è che non si registrino le code e i rallentamenti dell’estate 2022.