Lavori in via Amendola, cambia la viabilità in centro Sospesa l’isola pedonale in corso Matteotti

Nuova ordinanza del comando della polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in centro storico per consentire i lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno la pavimentazione di largo Amendola. Durante l’ultima fase dei lavori i veicoli che transiteranno in centro storico da piazza Libertà, dovranno effettuare il seguente percorso: corso Repubblica, piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, via XX Settembre (inversione del senso di marcia), piazza Oberdan, via Gramsci, piazza Battisti e corso Matteotti per poi proseguire lungo il normale percorso per l’uscita dal centro storico. L’ordinanza prevede anche l’interruzione del servizio pubblico trasporti dell’Apm: il servizio fermata autobus del centro storico sarà ricollocato temporaneamente in viale Leopardi. Sarà poi sospeso il controllo elettronico dell’accesso all’Area pedonale urbana di corso Matteotti, con conseguente copertura della segnaletica informativa, verticale.