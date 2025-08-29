Lavori in via Cincinelli. Demolizione nel vivo dopo le polemiche. Bus gratis per i residenti

Dopo le polemiche, è arrivata l’ora delle ruspe in via Cincinelli dove ieri sono entrate nel vivo le operazioni di demolizione del palazzo al civico 72. Ieri è stato anche il primo giorno di chiusura totale della strada, la principale via d’accesso al quartiere Corneto: lo stop scatta alle 7 del mattino e va avanti fino alle 18.30, orario dopo il quale si procede con senso unico alternato regolato da semaforo. La chiusura della strada era stata accompagnata dalle proteste dei residenti e dei commercianti di Corneto, che si sono lamentati per la mancanza di informazioni. Preoccupa, in particolare, la viabilità, con la principale strada di accesso al quartiere chiusa fino al 7 settembre (con l’esclusione di domenica prossima, giorno di San Giuliano).

Mercoledì l’intervento era partito con la demolizione di un solaio che si trovava sotto al livello della strada: ad entrare in azione era stata una ruspa più piccola, senza bisogno di chiudere la strada. Ieri, invece, è partita la demolizione vera e propria del palazzo. Le operazioni andranno avanti per una decina di giorni, dopodiché si partirà con la ricostruzione: il nuovo edificio dovrebbe essere pronto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Erano 33 gli appartamenti ospitati nel palazzo, inagibile dopo le scosse di terremoto del 2016.

Intanto, per andare incontro alle esigenze dei residenti di Corneto, il Comune ha disposto fino al 7 settembre "la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale limitatamente alle corse consentite dalla Linea 2, a fronte delle restrizioni alla circolazione stradale che si sono rese necessarie per l’intervento di demolizione. Come anticipato dall’ordinanza, sono stati stabiliti, nel periodo interessato dai lavori, determinati orari di transito per il servizio di trasporto pubblico urbano: entrata (direzione centro – periferia) alle 8 e uscita alle ore 8.06 (circa); entrata (direzione centro – periferia) alle 9.35 e uscita alle 9.41 (circa); entrata (direzione centro – periferia) alle 14.20 e uscita alle 14.26 (circa); entrata (direzione centro – periferia) alle 16.30 e uscita alle 16.36 (circa).