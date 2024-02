Lavori in via Cutini. Lunedì parte il cantiere

Partirà lunedì il cantiere per il rifacimento della storica via Mariano Cutini, nel cuore del borgo di Potenza Picena. L’intervento, dal valore di 300mila euro, rientra nelle opere finanziate attraverso i fondi del Pnrr. "È una via simbolo del nostro centro storico – spiega il sindaco Noemi Tartabini –. Il suo stato attuale, causato dai numerosi interventi eseguiti nel corso degli anni, si caratterizza per una evidente discontinuità del manto stradale. I lavori previsti riguarderanno sia il rinnovo dei sottoservizi che il rifacimento della copertura a mattoncini". E proprio su questo alcuni dettagli: "I mattoni riprodurranno le caratteristiche attuali, compresa la posa a spina di pesce". Poi il cronoprogramma del cantiere: "Si inizierà a lavorare dalla parte della via che si affaccia sul corso per poi salire verso la piazza. Prima verrà rimossa la copertura. Successivamente interverrà Astea per la parte relativa alla fognatura e Adrigas per il rinnovo della condotta del gas. Il cantiere si chiuderà entro maggio". L’opera verrà realizzata dalla ditta Eurostrade srl, selezionata dalla Stazione unica appaltante di Macerata, in collaborazione con la ditta Maceratesi (in procedura di subappalto). "Vista la storicità della via – riprende la Tartabini -, e su indicazione della Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio, è stato coinvolto anche un archeologo a sorveglianza di tutte le operazioni di scavo". Sul fronte della viabilità la via, attualmente carrabile, verrà interdetta al passaggio delle auto fino alle fine dei lavori. "Verrà però garantita la percorribilità pedonale – spiega ancora il sindaco - e l’accesso alla casa di riposo per le funzioni quotidiane e di emergenza". Quello di via Cutini è il primo di una serie di cantieri che, a partire dalle prossime settimane, "cambieranno il volto del nostro centro storico – conclude il primo cittadino – restituendoci una città rigenerata nei suoi luoghi simbolo".