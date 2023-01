Lavori in via Isonzo, cambia la viabilità e scattano i divieti

Da mercoledì 18 gennaio al 28 aprile la circolazione stradale lungo via Isonzo sarà modificata, considerando il restringimento di carreggiata per via di lavori edili che verranno effettuati vicino a un fabbricato all’altezza del civico 11. Quindi oltre tre mesi di intervento che potrebbero creare qualche disagio ai cittadini. Nel tratto interessato dall’occupazione edile è stato disposto il divieto di transito pedonale, la sosta vietata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata corrispondente al cantiere, il restringimento della carreggiata con senso unico alternato e un limite massimo di velocità di 30, 20 e 10 chilometri orari che verranno istallati in sequenza di avvicinamento al cantiere.