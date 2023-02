Disagi alla circolazione, ieri, in diverse zone della città per dei lavori in via Mattei. Il cantiere è partito ieri mattina e andrà avanti fino alle 18 di oggi. Non sarà possibile transitare in via Mattei, nel tratto compreso tra via Tucci e via Roma, per consentire i lavori di rifacimento della condotta fognaria eseguiti dall’Apm. L’interruzione ha provocato problemi alla circolazione in via Roma e nella zona di Fontescodella, dove tanti automobilisti si sono riversati per transitare lungo la scorciatoia che sbuca vicino alla stazione ferroviaria.