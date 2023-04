Lavori in via Padre Matteo Ricci, cambia la viabilità fino a sabato

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle caditoie e delle fogne in via Padre Matteo Ricci, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza in vigore dalle 7 di oggi alle 20 di sabato. Scatta il divieto di transito in via Padre Matteo Ricci, eccetto residenti o accesso aree private. Doppio senso di circolazione, regolamentato con dare la precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli in uscita verso piazza Vittorio Veneto, diritto di precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli in ingresso sempre da piazza Vittorio Veneto, direzione obbligatoria dritti, verso via Crescimbeni, per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta, corso della Repubblica e obbligatoria a destra verso via Crescimbeni per quelli provenienti da via Domenico Ricci.