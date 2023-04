Lavori in via Spalato, cambia la viabilità

Per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in via Spalato, nel tratto compreso tra viale Carradori e via Roma, che inizieranno giovedì e verranno effettuati in tre fasi per affrontare al meglio l’impatto sulla viabilità, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che modificherà temporaneamente la viabilità. Giovedì, venerdì e il 24 aprile, dalle 8 alle 18, in via Spalato scatta il divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato. Dal 26 aprile al 4 maggio, invece, I lavori interesseranno il tratto di via Spalato compreso tra via Roma e via Ettore Riccivia Valadier. Il traffico sarà sempre assicurato con direzione centro-periferia e il cantiere interesserà una semicarreggiata. I veicoli circolanti in entrambe le direzioni in via Roma che dovranno immettersi in via Spalato saranno deviati in via Gasparri. Nella fase B, I lavori interesseranno il tratto di strada compreso tra via Ettore Riccivia Valadier e via Resse. I veicoli che da via Roma vorranno immettersi in via Spalato saranno deviati in via Gasparri in entrambe le direzioni di marcia. I veicoli che dovranno raggiungere via Ettore Ricci, seguiranno il percorso via Roma, via Ricci (senso unico alternato). Nella fase C, infine, i lavori interesseranno il tratto di strada tra via Resse e il civico 6 di via Spalato. I veicoli di via Vanvitelli e via Rosati potranno raggiungere via Spalato transitando sulla bretella "Anffas" di cui viene invertito il senso di marcia e circolare in via Resse, via Mazenta, via Valadier, via Spalato.