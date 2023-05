Lavori in via Spalato, cambia la viabilità

Cambia da domani la viabilità in via Spalato per consentire l’ultimazione dei lavori sulla strada. Il comandante della polizia locale Danilo Doria (foto) ha firmato un’ordinanza che proroga le modifiche alla circolazione. In una prima fase i lavori interesseranno il tratto compreso tra via Roma e via Ettore Riccivia Valadier. Il traffico sarà sempre assicurato con direzione centro-periferia e il cantiere interesserà una semicarreggiata. I veicoli circolanti in via Roma che dovranno immettersi in via Spalato saranno deviati in via Gasparri. I veicoli deviati che dovranno raggiungere via Spalato, seguiranno il seguente percorso: via Gasparri, via Prezzolini, via Mazenta, via Valadier, via Spalato.