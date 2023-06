Lavori in via Spalato "Strisce pedonali pronte per la prossima settimana"

di Chiara Gabrielli

Via Spalato, i lavori di asfaltatura sono terminati da un pezzo (due settimane) ma mancano ancora le strisce pedonali: protestano i residenti. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori però assicura: "Questa settimana o la prossima le realizzeremo. Finito di asfaltare, abbiamo appaltato la segnaletica orizzontale e l’impresa si è data da fare tra una pioggia e l’altra. Ma in questo periodo le condizioni meteo ci sono state decisamente avverse". Questa la premessa.

"Se ora il meteo sarà dalla nostra parte andiamo subito avanti con i lavori – spiega –, ho ordinato di fare le strisce pedonali con una tecnica diversa da quella usuale, in questo modo gli attraversamenti saranno più innovativi e anche più funzionali. Saranno realizzati infatti con doppio componente, a livello di materiale e di vernice (c’è anche la resina), con il risultato di un doppio beneficio: sono più resistenti agli eventi atmosferici e al passaggio delle auto e quindi restano di più nel tempo, inoltre sono più visibili perché hanno l’effetto catarifrangente, per cui nelle ore serali e notturne si noteranno molto di più". Questo, sottolinea Marchiori, è fondamentale dal momento che "via Spalato non solo è molto transitata e non molto ampia, ma è anche in forte pendenza, quindi l’attenzione a sicurezza e attraversamenti deve essere maggiore. La soluzione innovativa è più costosa, ma migliore". I cittadini segnalano difficoltà quotidiane nell’attraversare senza strisce, ‘improvvisando’ sul momento. Perché, però – la domanda che tutti si pongono – non sono state ancora realizzate le strisce? "Al di là delle forti piogge recenti – le parole di Marchiori –, quel tipo di lavoro richiede temperature alte e fondo completamente asciutto, per fare in modo che il materiale aderisca bene". Gli attraversamenti pedonali che saranno realizzati a breve sono sei: davanti al tabacchi all’incrocio con viale Carradori, poi, a scendere, davanti all’ex supermercato, davanti alla farmacia, in corrispondenza della gelateria, di fronte alla scuola elementare IV Novembre e in fondo alla discesa, al confine con via Roma. "In un paio di punti, i più pericolosi, posizioneremo su ambo i lati il segnale blu di attraversamento, ora valuteremo bene dove c’è più necessità". È probabile che gli attraversamenti ‘rafforzati’ saranno quelli davanti alla farmacia e davanti alla scuola. Marchiori ricorda che "è stato ripristinato il semaforo a chiamata, che non funzionava da moltissimo tempo (in corrispondenza dell’inizio di viale Carradori), per una spesa non indifferente, di circa 12mila. Ma la sicurezza deve essere la priorità".