Lavori in via Zara. Cambia la viabilità

Da oggi e per tutta la durata dei lavori in via Zara, che si protrarranno fino alla prima settimana di luglio salvo imprevisti, inversione del senso di marcia in via Lauro Rossi. Un provvedimento adottato dal Comune per fronteggiare i disagi al sistema viario del centro. L’intervento sta impattando sulle attività commerciali che hanno presentato esposti, verbali e formali, per denunciare gravi danni economici a causa del protrarsi dei lavori. Di recente è stato effettuato un sopralluogo con le maggiori aziende di trasporto pubblico locale, per valutare gli accorgimenti tecnici da adottare lungo il percorso alternativo degli autobus, alla luce dell’inversione del senso di marca e da oggi alle 9, e fino alle 18 del 5 luglio, almeno, disposto il cambio del senso di marcia in via Rossi che sarà percorribile con direzione ovest-est. In via Fiume, per tutti i veicoli, il divieto di fermata su ambo i lati.