Lavori in viale Vittorio Veneto. Ecco come cambia la viabilità

Al via lunedì i lavori per il completamento dell’asfalto in viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Carso e il vialetto sud di piazza XX Settembre. L’intervento sarà realizzato in tre fasi: da lunedì a giovedì 14 novembre il primo tratto, da va Carso a via Mazzini. La circolazione sul vale sarà interrotta all’altezza di via Bainsizza e il traffico convogliato in direzione nord, sul lungomare Piermanni, attraverso via Bainsizza. Sarà istituito il senso unico direzione ovest/est su via Bainsizza. All’altezza di largo Italia e in prossimità dell’incrocio con via Vodice una apposita cartellonista consiglierà il percorso alternativo sul lungomare, per i veicoli che procedono in direzione nord. Quanto alle strade che confluiscono in viale Vittorio Veneto, in via Montello e via Mazzini sarà garantito l’attraversamento mentre per via Isonzo, via del Grappa e via D’Azeglio sarà interdetto il transito, consentito solo ai residenti. Poi da venerdì 15 a martedì 19 novembre sarà riaperto alla viabilità il traffico in tutto viale Vittorio Veneto. Invece, da martedì 19 e fino al termine dei lavorisarà realizzata l’asfaltatura dell’ultimo tratto del viale, da via Mazzini a piazza XX Settembre, con interruzione della circolazione all’altezza di via Bainsizza e deviazione del traffico sul lungomare. Per tutta la durata del cantiere, vietata la sosta su ambo i lati giorno e notte lungo il tratto oggetto di intervento. Rinviati invece, per problemi tecnici, a martedì 12 quelli in via Martiri di Belfiore, tra via Ugo Bassi e la rotatoria di via Indipendenza.