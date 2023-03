Lavori in vicolo Ripetta, si parte: termineranno nel periodo estivo

Prima con una ordinanza il comandante della locale Polizia municipale aveva provveduto a chiudere ai pedoni la scalinata di vicolo Ripetta a causa della presenza di un muro di un’abitazione privata pericolosamente rigonfiato e puntellato con una provvisoria installazione di travi in legno. Al proprietario dello stabile era stato intimato, quindi, di mettere al più presto in sicurezza il muro di contenimento del proprio giardino. Scattato l’iter, il proprietario ha presentato richiesta al Comune di eseguire le opere necessarie e i lavori inizieranno in questo mese, per essere terminati nel periodo estivo. Forse si riuscirà, nel corso dei lavori, a poter riaprire, seppur parzialmente, la scalinata che collega via Carducci con via Roma, particolarmente utilizzata dagli alunni.