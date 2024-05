Lavori in vista sui sentieri. Chiude il parco della Croce

Da dopodomani e fino alla prima decade di giugno il parco cosiddetto della Croce a Piediripa, adiacente alla Provinciale 485, con ingresso in via Metauro, rimarrà chiuso al pubblico. Lo fa sapere l’amministrazione comunale, alla vigilia di una serie di interventi che saranno avviati per migliorare le condizioni del parco in questione. "La chiusura dell’area verde – si legge in una nota del Comune – si è resa necessaria per permettere i lavori di sistemazione dell’intera sentieristica presente all’interno del parco".