Lavori infiniti al campo di calcio: "Dubbi sull’uso dei finanziamenti"

Montefano Domani punta il dito sulla storia infinita del campo di calcio, i cui lavori per ora stanno richiedendo un impegno di spesa di ben 679.590 euro di cui quasi la metà (335mila euro) con fondi comunali. Il progetto fu approvato nell’ottobre del 2000 e ancora oggi, per far giocare le partite alla squadra di calcio, è stata noleggiata una tribuna metallica da 60 posti circa.

Il gruppo di opposizione solleva qualche dubbio su come saranno spesi gli ultimi finanziamenti: "Circa 35mila euro per incarico professionale a un tecnico per il progetto di adeguamento alla normativa antincendio. Qualcosa non quadra: il primo progetto non era forse finalizzato proprio all’adeguamento antincendio? Forse è mancata la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco? Altri 35mila euro dovrebbero essere destinati per l’acquisto di prefabbricati per infermeria e bagno disabili e 45mila per lavori di adeguamento per il certificato prevenzione incendi.

Per questi lavori non c’è traccia di un progetto approvato dalla giunta, se non una delibera del febbraio scorso (ancora da pubblicare) con cui si dà incarico all’ufficio tecnico di procedere all’esecuzione dei lavori di adeguamento. Ma – si chiede Montefano Domani –, siccome i lavori di adeguamento erano già stati eseguiti, questi quasi 50mila euro serviranno ad adeguare i lavori già adeguati ed eseguiti per rifarli in adeguamento alle prescrizioni dei vigili del fuoco? Si poteva agire con maggiore attenzione e utilizzare quei fondi per asfaltare il piazzale dei parcheggi del campo di calcio e del bocciodromo, viste le attuali pessime condizioni".