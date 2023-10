"Lavori infiniti nella zona leopardiana"

Un cartello posto su una transenna in via Montemorello, nella zona leopardiana di Recanati, comunica che i lavori, iniziati il 19 dicembre di un anno fa, causeranno problemi alla viabilità sino a che non saranno terminati. Ma quando termineranno questi lavori? Il malumore dei residenti aumenta, ma chi fa sentire più forte la sua voce è Fabio Semplici che ha il suo esercizio, una barberia, proprio nella via interessata alla ristrutturazione di una casa. "Dopo 3 mesi di Ztl, da luglio a settembre - sbotta il barbiere – e le varie riprese televisive con chiusure strade, ora di nuovo la strada chiusa a causa della presenza del cantiere, non percorribile dalla mattina alla sera sia con le auto che a piedi, e con una puzza di scarico del mezzo indescrivibile. Domando agli enti competenti che ci amministrano: cosa ci volete fare ancora per farci chiudere per sempre i battenti? Non avete né rispetto né senso umano per chi da una vita ha dato l’anima pur di lavorare onestamente. In questi 4 anni non avete fatto altro che rovinare di più il commercio, quel poco che era rimasto". Uno sfogo comprensibile perché vedersi, per una ragione o l’alta, chiudere la via, dove ha la sua barberia ereditata da suo padre, non è una cosa piacevole, anzi fa montare la rabbia. "Chi mi ripaga del mancato guadagno"? aggiunge Semplici che poi ha anche da ridire nei confronti dei suoi concittadini: "mi raccomando state tutti zitti, bravi e buoni. Complimenti, finché non vi tocca l’orticello di casa vostra". Lui ha più volte invitato la polizia municipale ad intervenire, magari per far rispettare il contenimento delle polveri sottili, dato che l’aria, quando il camion è in funzione, è ammorbata anche da un odore insopportabile. "Ma come, la Ztl non è stata istituita proprio per limitare l’inquinamento"? ast.t.