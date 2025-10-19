Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Macerata
19 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Lavori lumaca e laghetto fuori uso: "Cosa succede ai giardini Diaz?"

Macerata Bene Comune in pressing sull’amministrazione dopo l’intervento bis da 73mila euro sull’invaso

Stefania Monteverde, consigliera comunale di Macerata Bene Comune, ha portato in Consiglio il caso dei giardini Diaz

"Altri 73mila euro non previsti per il laghetto, che era stato sistemato quattro anni fa. Cosa sta succedendo ai giardini Diaz?". A domandarselo è la lista civica Macerata Bene Comune, commentando la notizia del nuovo intervento nel piccolo invaso dell’area verde di Macerata, per il quale si è resa necessaria la sistemazione dell’impianto di trattamento e ricircolo dell’acqua. Non fosse che il sistema antispreco era stato installato appena quattro anni fa e già nel 2022 si era reso necessario un primo intervento per sistemare e calibrare il sistema di filtraggio, dopo che si erano create delle otturazioni nelle tubature. Ora i nuovi lavori – per 73.200 euro – che si aggiungono a quelli di riqualificazione in corso ormai da mesi, con ritardi su ritardi nella conclusione del cantiere.

"I giardini Diaz – scrive Macerata Bene Comune, formazione che in consiglio comunale è rappresentata dall’ex vicesindaca Stefania Monteverde – ne vogliamo parlare sono chiusi da febbraio per “restyling”. La fine dei lavori era stata annunciata inizialmente per il 30 aprile, poi per il 31 agosto, ma siamo oltre la metà di ottobre e i giardini sono ancora chiusi". La lista ricorda che i lavori sono finanziati con 600mila euro del Pnrr e cioè fondi della Next Generation. "Si tratta di un restyling molto discutibile: via il brecciolino, pavimentati i viali, i giochi grigiogialli più adatti per un centro commerciale che per un giardino storico. Che sta succedendo? È ora che l’assessore Renna spieghi a tutta la cittadinanza che cosa sta facendo nel giardino storico di Macerata". Di qui la scelta di presentare una mozione in consiglio comunale (che sarà discussa lunedì 27 ottobre) per chiedere all’amministrazione Parcaroli un impegno: "Convocare subito una assemblea pubblica per spiegare ai cittadini che cosa sta accadendo ai giardini Diaz. Firmiamo la mozione insieme Macerata Bene Comune, Strada Comune e Movimento 5 Stelle. Sicuro la sosterranno tutti i consiglieri di opposizione. Vediamo che cosa sceglieranno di fare i partiti di maggioranza e l’amministrazione".

