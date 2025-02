Lavori nel condominio di via Roma. Appartamenti per fragili e disabili

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo, finanziato con fondi Pnrr, per i lavori di ristrutturazione di appartamenti residenziali, con interventi a favore dell’accoglienza di persone con disabilità. L’opera - per un importo complessivo di 800mila euro - interesserà sei alloggi (ognuno di circa 48 metri quadri) dell’immobile in via Roma 395, nel settembre scorso già oggetto di interventi di riqualificazione da parte del Comune in collaborazione con Erap. Due alloggi saranno destinati a persone con disabilità e quattro al progetto di "Housing first" dedicato a chi vive situazioni di fragilità o marginalità. "Il progetto permetterà di attenzionare anche l’aspetto sociale", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. "È il risultato del grande lavoro in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 15, di cui Macerata è comune capofila – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità, Francesca D’Alessandro – per promuovere un’autonomia di vita per le persone con disabilità".

"Andremo a completare l’opera anche negli appartamenti e servizi condominiali – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – restituendo dignità a residenti e attività commerciali". Attenzione all’ambiente e riqualificazione energetica i punti essenziali degli appartamenti, composti da ingresso, zona giorno con angolo cottura, vano, camera da letto, bagno e terrazzo. In due alloggi sarà eliminato il gradino del bagno e posizionate due poltrone con alzapersone elettrico; poi ausili come il binario sollevatore nelle camere, armadiature con ante scorrevoli o ad alzata elettrica, letto ergonomico e scrivania ad altezza regolabile. In prossimità dell’immobile due posti auto riservati a persone con disabilità. Nel condominio sarà sostituita la cabina ascensore con sistema interno di segnalazione visiva e acustica di arrivo al piano e pulsantiera anche in caratteri braille; ai piani, segnale di apertura porte anche per persone non vedenti.

Martina Di Marco