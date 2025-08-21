Lavori nel mirino: "Via Mattei chiusa, i fondi non bastano"

"Via Mattei è fondamentale per la circolazione cittadina, 100mila euro per recuperare il versante franato sono pochi. La strada è avallata, mettere una pezza non è sufficiente". Alberto Cicarè, consigliere di Strada comune, evidenzia che per l’arteria stradale che "dalla rotonda delle Casermette scende verso la rotonda di Fontescodella sono stati stanziati solo 170mila euro, poi scesi a 100mila per il ribasso d’asta. Così pochi soldi per rimettere in sesto una strada che è evidentemente in condizioni di forte erosione della massicciata?", chiede il consigliere.

La delibera di giunta recita: "Stante l’importanza dell’arteria stradale per la circolazione del traffico veicolare cittadino si necessita di procedere con il ripristino della doppia corsia di marcia nel tratto interessato; in attesa dell’erogazione del finanziamento principale per risolvere i problemi di potenziale dissesto che interessano un tratto ben più ampio del tratto attualmente franato, si interverrà in tempi celeri per riaprire l’arteria al traffico veicolare, realizzando un muro di contenimento e sostegno del rilevato fondato su pali disposti su due file".

"L’operazione sarebbe quella di sistemare un piccolo tratto e così riaprire la doppia corsia, in attesa di un fantomatico finanziamento più importante – scrive Cicarè –, peccato che, finiti i lavori, la doppia corsia non sia ancora aperta, e di questo finanziamento non se ne veda l’ombra. Sono voluto andare a vedere di persona la situazione, e credo di aver capito ciò che è facilmente intuibile passando per via Mattei. La strada nel tratto chiuso al traffico è danneggiata, crepata; non sono un tecnico, ma mi pare proprio non adatta a un flusso di traffico con mezzi anche pesanti. Per questo rimane chiusa. Fa rabbia sapere dei milioni di euro spesi in via dei Velini a confronto dei soli 100mila euro destinati a questa arteria così importante".

Lorenzo Fava