Lavori nella chiesa dell’Immacolata

Sono stati consegnati i lavori di riparazione post-sisma della chiesa dell’Immacolata di Pollenza. L’intervento, che ha un importo di 331.720 euro ed andrà ad agire sull’edificio di piazza della Libertà, danneggiato dal sisma, è in fase di partenza. Tra le lavorazioni in programma, quelle sulle strutture di copertura, sulle murature, di finitura edile, sugli apparati decorativi murature e pietra della facciata sulla piazza e quelli sugli apparati decorativi. Come testimoniato da un documento conservato nell’archivio comunale di Pollenza, la chiesa esisteva già nel XVII secolo.