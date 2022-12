"Lavori nella scuola via Ugo Bassi, speriamo possano ripartire presto"

"Per la scuola di via Ugo Bassi effettivamente le procedure sono andate per le lunghe, ma siamo pronti a deliberare la spesa aggiornata domani. L’obiettivo è che i lavori partano già nei primi del mese, in modo che i ragazzi possano tornare a far lezione nei loro spazi". Così l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai sulla questione della scuola Anita Garibardi, nel rione Risorgimento. Della vicenda avevamo scritto su queste colonne, con l’intervento del consiglio d’Istituto che aveva denunciato l’impossibilità, da parte dei circa 100 alunni del metodo Montessori, di svolgere le lezioni nelle loro cinque classi, poste al primo piano, per via dell’assenza di una scala d’emergenza. Così matematica e italiano sono passate, per alcuni, addirittura nei corridoi. Tanto che i genitori degli studenti hanno iniziato a lamentare anche la mancata messa in sicurezza del cantiere, posto al fianco della struttura principale (lato pala Risorgimento, ndr), che permetterà l’edificazione di due nuove aule. Ad oggi, però, qualcosa è cambiato e sono gli stessi genitori a intervenire nuovamente. In una nota a firma Marco Cervellini, che precisa di parlare a nome del presidente del consiglio d’Istituto Paloma Capozucca, si parla degli interventi di "messa in sicurezza del cantiere" e della realizzazione di "un nuovo scivolo al piano terra", avvenuti lunedì. "Resta comunque – prosegue Cervellini – la priorità di riportare i bambini nelle loro aule al primo piano. Ci auguriamo che l’amministrazione possa provvedere con l’installazione della scala antincendio e al ripristino immediato della scala d’emergenza per ritornare allo svolgimento di una normale didattica". Sul punto interviene l’assessore Carassai: "Contiamo di deliberare la spesa già nella prossima seduta di giunta, fissata per domani – spiega –, così da dare il via ai lavori". Quando potrebbero partire? "Se l’ufficio tecnico consegnerà la pratica di adeguamento all’odierno prezzario, noi potremo votare la delibera per partire con i lavori già nei primi di gennaio". Al momento, infatti, gli alunni del primo piano sono costretti a far lezione in spazi "non idonei", collocati al piano terra. Inoltre, l’attuale situazione preoccupa la dirigenza della scuola, per via del termine per le pre-iscrizioni, che scadrà il 31 gennaio.

Francesco Rossetti