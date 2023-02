Lavori nella strada Piane Chienti: l’obiettivo è renderla decorosa

di Giuliano Forani

Strade colabrodo, finalmente è giunto il momento di metter mano anche a quella periferica della Val di Chienti e ad altre di traffico intenso, mal ridotte. La zona Val di Chienti negli ultimi mesi è stata al centro di grosse polemiche, assemblee e contestazioni da parte dei residenti e dei numerosi fruitori che utilizzano la bretella come scorciatoia per raggiungere la zona industriale. L’intenso traffico anche di mezzi pesanti ha reso in diversi tratti pressocchè impraticabile il transito, da qui la richiesta pressante di tutti. Entro febbraio, come informa l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, saranno avviati i lavori. Ruspe e grader entreranno in funzione in due tempi: in primis, per riportare in condizioni decorose la strada che va dall’ex scuola fino al contestato deposito del Cosmari. Saranno depolverizzati i tratti più disastrati, informa Carassai, e l’intervento costerà 60mila euro. Il secondo intervento riguarda invece via Piane Chienti, bretella che conduce alla zona industriale e a servizio di diverse abitazioni. Il costo è di 80mila euro. In centro, per piazza Conchiglia, ci vorranno 160mila euro per rifare la pavimentazione e i marciapiedi e creare un angolo di accoglienza di buona qualità. Il progetto prevede infatti anche la realizzazione di un’aiuola centrale, con panchine intorno e al centro un albero stilizzato in acciaio. E’ partita la procedura di appalto. Interventi sostanziali anche in via Verga (195 mila euro), via Romagna (115mila) e via Ugo Bassi (130mila per fondo stradale e marciapiedi). Nel piano triennale, inoltre, in programma lavori di sistemazione di molte altre strade di periferia urbana. Costerà 100mila euro completare via Sonnino, parallela a via Einaudi e già oggetto di un primo intervento. Ce ne vorranno invece 180mila per via Cernaia, via Zara (185mila), via Del Grappa (125mila), zona Fontanelle (55mila), via Querini (60mila), corso Garibaldi (240mila), viale Veneto (150mila), via Guerrazzi (50mila) e via San Savino.