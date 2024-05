"Lavori nell’ex cinema, ora chiarirà la Procura"

"Ci sono grossi ritardi per i lavori di rifacimento dell’asfalto sul cavalcavia e anche per realizzare l’isola ecologica a fianco all’Hotel House. Ma si tratta di problematiche interne al nostro ufficio tecnico: basti pensare che abbiamo dovuto sfondare le porte degli archivi perché erano state perse le chiavi, così come ci sono indagini in corso delle forze dell’ordine per l’intervento da 750mila euro svolto sull’ex cinema Kursaal".

È lo sfogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, che fa il punto della situazione sugli interventi programmati dal Comune di Porto Recanati in vista della stagione estiva. Al contempo coglie però l’occasione per spiegare alcune criticità che riguardano l’ufficio tecnico, dove nel giro di un anno si sono succeduti ben tre funzionari.

"Speriamo che finalmente partano i lavori per rifare il manto stradale sulle rampe del cavalcavia e lungo i parcheggi di via dei Cementieri – afferma Riccetti –. È da un anno che la questione va avanti: l’appalto è stato formalizzato da tempo, ma a un certo punto la ditta in questione aveva detto che voleva rinunciare all’incarico. E visto che in tal caso c’erano delle penali previste nel contratto, alla fine ci ha ripensato ed eseguirà i lavori. Adesso è stato stilato il piano di sicurezza, quindi l’opera dovrebbe partire a breve, speriamo prima dell’estate". Inoltre, l’assessore Riccetti sottolinea che ci sono ritardi pure per un altro progetto. "E’ quello che riguarda la costruzione di un’isola ecologica nei pressi dell’Hotel House – riprende l’amministratore – e stiamo faticando a procedere. Il progetto ci è stato mandato dal Cosmari, ma in un Comune non c’è traccia di quel documento perché è andato perso. Un’altra difficoltà, poi, è che l’area in questione non è pubblica, ma privata. Siamo davvero in difficoltà, in quanto avevamo ricevuto un finanziamento ministeriale e bisogna rendicontare il tutto".

Ma c’è dell’altro. Secondo Riccetti, queste sono tutte problematiche che vanno avanti da diverso tempo in quell’ufficio. Infatti, proprio lui ha presentato un esposto in Procura sui lavori che erano stati attuati nel Kursaal, e da quanto emerge ci sono stati dei sopralluoghi dei carabinieri in Comune.

"L’intervento nell’ex cinema da 750mila euro è un’opera fatta non in modo funzionale e da assessore non posso chiudere gli occhi, poiché ci vorranno altre centinaia di migliaia di euro per rendere agibile quello stabile – puntualizza Riccetti –. Ma le difficoltà dell’ufficio hanno riguardato pure l’archivio: le chiavi sono state perse e mesi fa noi abbiamo dovuto trapanare e forzare le porte per accedere a quei locali, con tutta la documentazione. Nell’occasione, la polizia locale è intervenuta stilando un verbale".