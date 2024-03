Lavori nell’ex istituto Bonifazi per accogliere gli alunni delle elementari Sant’Agostino

Lavori nella ex sede dell’istituto professionale commercio e turismo Bonifazi che ospiterà provvisoriamente i bambini della scuola elementare Sant’Agostino, ora interessata da una serie di interventi di consolidamento e miglioramento sismico. La Giunta, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del palazzo Sabatucci Frisciotti Stendardi, attualmente vuoto e tornato di proprietà del Comune, nel cuore della città Alta, dove saranno ospitati per un periodo limitato i bambini della scuola elementare Sant’Agostino. La direzione scolastica, nel corso di vari incontri a palazzo Sforza, aveva chiesto di mantenere la scuola elementare, anche per motivi gestionali, preferibilmente all’interno del centro storico. L’amministrazione, dunque, ha dato mandato all’ufficio tecnico della Delegazione di verificare la possibilità di trasferire temporaneamente la scuola elementare presso l’edificio ex sede dell’istituto Bonifazi di via Duca d’Aosta, inutilizzato, che si compone di due piani fuori terra ed uno seminterrato. "Per consentire l’esecuzione dei lavori, la scuola elementare deve essere temporaneamente trasferita in altra sede – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Ermanno Carassai –. Abbiamo individuato la soluzione migliore nel palazzo Sabatucci Frisciotti Stendardi e ci siamo accordati con l’amministrazione provinciale per procedere allo scioglimento della convenzione. Il comune di Civitanova potrà riottenere l’uso dei locali di via Duca D’Aosta e quindi avviare le procedure di gara per i lavori, che prevediamo potranno avere inizio il prossimo mese di settembre".

Il costo complessivo è di 100mial euro. Per il trasferimento della scuola elementare nell’edificio di via Duca D’Aosta, è necessario effettuare opere di manutenzione e di adattamento quali tinteggiatura delle pareti verticali interne dei locali ad eccezione della palestra collocata al piano seminterrato, restauro portone ingresso, adeguamento dell’impianto elettrico e trasmissione dati esistenti per consentire l’inserimento di lavagne interattive multimediali, installazione di un lavabo nel locale mensa al piano seminterrato e altro ancora.