Lavori nell’ex palestra. Diventerà un bar con il ristorante

Sono in corso i lavori post sisma sull’ex palestra vicino al palazzetto dello sport a Frontignano di Ussita. Si tratta di un intervento da 1,4 milioni che punta a riparare i gravi danni causati dal terremoto, rifunzionalizzando lo spazio e mutandone la destinazione d’uso. Oltre al miglioramento sismico, l’edificio verrà anche efficientato a livello energetico. L’ex palestra, che si trova nell’area camper, diventerà una struttura con bar e ristorante, locale ristoro dotato di cucina, spogliatoi e servizi igienici.

Un luogo di accoglienza che, in caso di necessità, potrà anche essere utilizzato come punto di aggregazione sociale. "L’obiettivo è anche quello di implementare l’offerta turistico-ricettiva del comprensorio, vocato alla montagna grazie alle strutture sciistiche e non solo, essendo Ussita uno dei punti di riferimento dei Monti Sibillini", afferma il commissario straordinario Guido Castelli. "Questo finanziamento rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione che la struttura commissariale e la Regione continuano a dimostrare per le nostre piccole comunità – dichiara il sindaco Silvia Bernardini –. Va infatti a completare un intervento iniziato durante la primissima emergenza, che era quello della realizzazione di un’area camper, realizzata proprio nei pressi di questa struttura danneggiata dal sisma. La nostra previsione era di poterla recuperare anche a servizio della stessa area camper ma soprattutto per dotare questa zona ad altissima valenza turistica di un servizio di accoglienza per le tante presenze turistiche che registriamo a Frontignano sia d’estate che d’inverno".