"Lavori non appaltati, chiesti cinque mesi di proroga per i progetti"

"La giunta è stata costretta a richiedere ben cinque mesi di proroga per tutti i progetti che avevano ottenuto i fondi della Rigenerazione urbana, perché a fine luglio non sono stati ancora appaltati. E ora che succederà? I lavori verranno rifinanziati per altri canali o quei soldi andranno persi?" E’ quanto denuncia il Pd di Potenza Picena in merito ai nove interventi presentati dal Comune, e finanziati dal Pnrr, che comprendono importanti opere tra cui il restyling di piazza Matteotti, la riqualificazione della Torre Civica e l’abbattimento dell’ex scuola in piazza Douhet. "Lo scorso mese scadevano i termini per l’affidamento dei lavori, previa verifica dei progetti esecutivi – affermano i dem in un comunicato –. Il Comune di Potenza Picena ha realizzato un perfetto en plein, ma al contrario: su nove progetti nemmeno uno ha rispettato la scadenza dell’affidamento dei lavori entro il 30 luglio. Insomma, mentre il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco Giulio Casciotti parlavano di questi fantasmagorici progetti, come se già i lavori si fossero conclusi, in realtà ci si dimenticava di appaltarli nelle scadenze previste. Così, una volta compresa l’impossibilità di rispettare la data, l’amministrazione si è vista costretta a mendicare una proroga di cinque mesi, fino a fine 2023". Secondo il Pd, si tratta quindi di "una palese ammissione di colpevolezza, figlia della totale incapacità della giunta di programmare l’attività degli uffici. Dopo due mandati ancora non si è capito come funziona la macchina comunale, quali siano le procedure e le tempistiche. Poi a inizio agosto – aggiungono ancora i dem –, come un fulmine a ciel sereno si diffonde la notizia che il governo Meloni starebbe per tagliare i finanziamenti della Rigenerazione urbana. Ma siamo sicuri che a Potenza Picena la giunta non abbia tirato un sospiro di sollievo per poter nascondere la figuraccia? Ma soprattutto: quei progetti verranno rifinanziati tutti o solo quelli già appaltati? Dalla giunta abbiamo invano atteso un segno di vita, una comunicazione ufficiale sull’argomento: evidentemente la vergogna per il clamoroso fallimento è tale che si è preferito tacere".