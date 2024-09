Lavori ok, galleria riaperta: "Garantita la sicurezza"

Da ieri sera la galleria delle Fonti è di nuovo aperta. L’impresa ha smantellato un tratto di strada, eseguito lo scavo, costruito il sottopasso ciclopedonale in cemento armato di collegamento tra il palasport e il parco di Fontescodella e infine ripristinato la sede viaria in 71 giorni. Sono stati inoltre realizzati, all’interno della galleria, gli interventi di "relamping" e di riqualificazione degli impianti tecnologici. Con l’occasione si è anche provveduto alla pulizia della galleria e alla manutenzione del verde nelle aree circostanti.

Eseguito il collaudo, dopo un’estate di passione per gli automobilisti, la strada è stata riaperta in tempo per il via delle scuole, anche se inizialmente si era parlato di fine agosto. "Siamo molto soddisfatti del lavoro eseguito e di aver centrato l’obiettivo di ripristinare la viabilità entro la data di inizio dell’anno scolastico – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori –. Avremo maggiore sicurezza per gli automobilisti che transiteranno in galleria e per i pedoni che non dovranno più attraversare uno dei tratti più pericolosi della città, soprattutto nelle ore serali e in condizioni di ridotta visibilità. Con il completamento del percorso ciclopedonale e la realizzazione delle altre opere nell’area vasta di Fontescodella, avremo nei prossimi mesi una riqualificazione complessiva di una zona di Macerata che era, di fatto, isolata e abbandonata a sé stessa". Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha poi firmato una nuova ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale che prevede, dalla serata di ieri, fino al 31 ottobre, in via dei Velini, la revoca del divieto di transito in direzione di marcia Villa Potenza-Macerata nel tratto via Federico II - borgo Compagnoni. È consentita la circolazione per tutte le categorie dei veicoli. Sarà prevista, inoltre, l’istituzione temporanea della segnaletica verticale di divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità di 30 km/h. Prevista anche l’istituzione, in quel tratto, della segnaletica di divieto di transito con sbarramento fisico, secondo la direzione di marcia Macerata-Villa Potenza. Secondo la direzione di marcia Macerata-Villa Potenza, invece, la strada è ancora chiusa. I lavori in via dei Velini dovrebbero terminare entro l’estate del 2025.