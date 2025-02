Lavori, passeggiata e mura storiche restituite ai cittadini

Tanti argomenti nell’assemblea pubblica dove la sindaca Giuliana Giampaoli ha illustrato i risultati della prima parte del mandato. "Gli interventi, realizzati o in corso – ha dichiarato il primo cittadino – interessano non solo il centro storico ma tutto il territorio che occupa una posizione centrale e strategica nella provincia". Sotto la lente d’ingrandimento i lavori eseguiti su tratti stradali che attendevano da anni come in via Cappuccini Vecchi per 240.000 euro e della strada di Colbuccaro-Passo del Bidollo per 400.000 euro, per la quale a breve inizierà completamento fino alla chiesa di San Lorenzo e Ilario. In evidenzia le opere lungo la Sp34 Pausolana relativa alla lottizzazione di via Conce, portate avanti dal consorzio Eureka, con la realizzazione della terza corsia all’uscita della superstrada. Un’opera che ha preceduto di pochi mesi l’inaugurazione del cantiere per il raddoppio del ponte sul fiume Chienti, che vede Corridonia co-sottoscrittore di un accordo di programma con il Comune di Macerata e la Provincia in qualità di soggetto attuatore, con un impegno di oltre nove milioni di euro finanziati dal Mit.

Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Provincia è stato possibile riqualificare la Sp34 fino al cimitero e sono stati previsti stanziamenti per 700.000 euro per i prossimi tre anni per nuovi asfalti lungo la Sp Corridoniana. Restituite alla città la passeggiata e le mura storiche in via IV Novembre, proprio in questi giorni il cantiere si è spostato in via Trincea delle Frasche, per proseguire con la realizzazione dell’ascensore di collegamento con il centro storico.

Diego Pierluigi