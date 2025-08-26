Lavori, patrono e viabilità. Via Cincinelli, si parte con la demolizione

Ultima settimana di agosto caratterizzata da una serie di cambiamenti della viabilità cittadina tra cantieri post terremoto e manifestazioni. Per la demolizione del palazzo di via Cincinelli 72 da domani cambia la viabilità: ci sarà un divieto di transito dall’intersezione tra la rotatoria di via Mattei e via San Francesco e dalla rotatoria di via 11 settembre 2001, eccetto per i residenti. Anche il trasporto pubblico subirà variazioni. Anche in via Santa Maria della Porta la viabilità cambierà, per alcuni lavori edili, nei giorni 1, 2, 4, 5, 8 e 16 settembre: ci sarà, dalle 7.30 alle 17, il divieto di transito fino al civico 18. Diverse le variazioni alla circolazione per San Giuliano: in piazza della Libertà, dalle 7 del 27 agosto alle 13 dell’1 settembre, ci sarà divieto di sosta. In via Don Minzoni, dalle 20 all’1 del giorno seguente, nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto, è previsto il divieto di sosta sul tratto di strada tra via Zara e piazza della Libertà. In via Gramsci, dal civico 25 al civico 33, dalle 9:30 alla mezzanotte del 29 agosto, ci sarà il divieto di sosta per l’allestimento degli arredi. In via Zara, all’intersezione con via Don Minzoni, nei giorni 28 e 29 agosto dalle 20:30 all’1, il 30 agosto dalle 12 all’1 del giorno seguente e il 31 agosto dalle 8:30 all’1, è previsto il divieto di transito nel tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà e da via Zara a piazza Strambi solo per il 31 agosto dalle 18. Il varco della Ztl di via Don Minzoni, nei giorni 28 e 29 agosto, sarà attivo dalle 20:30 alle 6 del giorno seguente. Per lo svolgimento della fiera è previsto il divieto di sosta dalle 9 del 30 agosto alle 3 dell’1 settembre in piazza Mazzini, piazza Battisti, via Gramsci, corso Matteotti, via Lauri, via Garibaldi, vicolo Torri, piazza Annessione, viale Trieste, piazza Sauro, piazza Garibaldi lato monumento, giardini Diaz, via Morbiducci nel tratto compreso tra piazza Pizzarello e i Giardini Diaz, sul lato destro di corso Cavour e corso Cairoli e in piazza Vittorio Veneto. Ulteriori divieti sono previsti per la fiera e la messa del pomeriggio del 31, giorno di San Giuliano. Per quanto riguarda il parcheggio per i residenti, a partire dalle 7 del 30 agosto fino alle 14 dell’1 settembre, i veicoli muniti di permesso residenti zona A potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm. La viabilità cambierà poi il 7 settembre, in centro, per la festa delle canestrelle: in piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni e piazza Strambi sono previsti il divieto di sosta dalle 14:30 alle 20 e ci sarà la sospensione momentanea della circolazione durante lo svolgersi della processione religiosa, dalle 17 alle 18.30.