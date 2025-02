Lavori per 310mila euro al Sacro Cuore

Approvato l’intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa del Sacro Cuore a Macerata. Per un importo di circa 310mila euro. L’edificio è stato danneggiato dal terremoto 2016. "Si provvederà a realizzare rinforzi diffusi della muratura – spiegano dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione -, saranno tiranti in acciaio nella due navate laterali e catene in acciaio per il miglioramento del collegamento delle due facciate. Previsto anche il rifacimento della copertura dell’abside con struttura in legno, il rinforzo e consolidamento mediante cuciture a secco".

La chiesa del Sacro Cuore è stata realizzata tra il 1909 e il 1913, con alcune lavorazioni completate negli anni successivi. Presenta un impianto a tre navate con quella centrale più estesa ed alta, con terminazione ad abside. "Il cambio di passo è evidente e si nota anche dalle tantissime conferenze di servizi che hanno approvato interventi di grande importanza come in questo caso -sottolinea il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il vescovo Nazzareno Marconi, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sandro Parcaroli per la proficua sinergia dimostrata. Le chiese sono un elemento imprescindibile della nostra cultura e della nostra storia, dobbiamo tutelarle e restituirle al loro antico splendore".

Intanto il commissario sta organizzando incontri in rete per approfondire il contributo parametrico e le revisioni apportate alle singole maggiorazioni. "Un lavoro atteso che mira a sostenere la ricostruzione eliminando il rischio di accolli", sottolinea la struttura commissariale.