Lavori per il nuovo asfalto sulla provinciale. Nessuna chiusura, si finisce in quattro giorni

Hanno preso il va i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale: interesseranno il tratto che parte dalla rotatoria della ex-Tenda Rossa fino al tratto sotto al cimitero cittadino. La strada non verrà chiusa e il traffico sarà regolamentato con movieri. Salvo condizioni meteo avverse, la durata dell’opera è stimata in quattro giorni. "Questo lavoro, a carico della Provincia – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli –, va a completare le opere di sistemazione dei raccordi fognari programmate dall’amministrazione comunale e portate a termine alla fine di ottobre e quelle di riqualificazione del tratto di marciapiede di via Zegalara che sono in fase ultima di conclusione. In questi giorni, usiamo particolare cautela e prudenza". A fine ottobre, infatti, erano stati effettuati degli interventi, per l’allaccio dei collettori fognari, che hanno coinvolto un tratto di circa 250 metri si strada all’altezza del cimitero.