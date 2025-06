"Lavori per la difesa della costa. A Porto Recanati il grosso dei fondi"

"Non c’è stata trascuratezza verso le esigenze di Porto Recanati. Delle cifre stanziate, risulta che proprio Porto Recanati ha fruito dell’investimento più significativo sulla costa marchigiana".

Ad affermarlo è l’assessore regionale alla difesa della costa Stefano Aguzzi, che ribatte alle lamentele mosse l’altro giorno dall’Associazione balneari Porto Recanati. Il sodalizio aveva alzato la voce perché, a suo dire, "la Regione ha incrementato il budget di altri 5 milioni di euro, in un progetto di difesa della costa che coinvolge Potenza Picena e Civitanova". Perciò, gli operatori balneari avevano sostenuto di essere "sistematicamente ignorati" dalla giunta regionale. "Rispetto a quanto sollevato dall’associazione – risponde l’assessore Aguzzi –, premetto che conosco perfettamente la situazione di difficoltà che quel territorio vive e, in qualità di assessore regionale alla difesa della costa, ho incontrato gli amministratori locali, il sindaco Andrea Michelini e le associazioni degli operatori balneari. Tengo a precisare che nel 2025 la Regione ha investito, per quanto riguarda la progettualità e realizzazione di barriere a difesa della costa marchigiana, oltre 40 milioni di euro. Queste cifre – aggiunge – sono date da 16 milioni di fondi Pnrr, 19 milioni di fondi europei Fesr e 5 milioni di fondi regionali. A queste somme si aggiungono i contributi da parte delle Ferrovie dello Stato per quei tratti che interessano la protezione della rete ferroviaria, nello specifico a Pedaso, Potenza Picena e Civitanova".

L’assessore regionale Aguzzi sottolinea poi il modo in cui sono state distribuite tutte quelle risorse ai vari Comuni costieri. "La ripartizione esatta dei 40 milioni in appannaggio della Regione – riprende – è stata fatta in questo modo: 6 milioni per San Benedetto, 3 milioni per Pedaso, 8 milioni per Porto Sant’Elpidio, 5 milioni Civitanova, 5 milioni Potenza Picena, 9 milioni Porto Recanati e 4 milioni Fano. Tali lavori sono in parte già eseguiti come a Pedaso, in parte in corso come a Fano e Porto Sant’Elpidio, e in fase di progettazione per quel che riguarda Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena e San Benedetto".

Giorgio Giannaccini