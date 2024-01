Lavori per la fibra ottica nella zona industriale di Piediripa, in partenza il progetto di GetBy

Iniziano i lavori per la realizzazione di un’infrastruttura di rete in fibra ottica nell’area industriale di Piediripa. I lavori saranno portati avanti da GetBy, operatore punto di riferimento per il cablaggio delle aree industriali e FibreConnect, operatore indipendente che offre, in modalità Wholesale Only, servizi di connettività ad alte prestazioni per le imprese nelle aree industriali e artigianali italiane. I lavori sono stati effettuati già a Monte Urano e Corropoli e servono ad avere un territorio più connesso e digitalmente avanzato.