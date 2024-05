Lavori per la fibra. Tim accelera

Tim accelera sulla fibra ottica nella provincia di Macerata e attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, dà impulso agli interventi di cablaggio previsti dal ‘Piano Italia 1 Giga’ nell’ambito del Pnrr per portare connessioni ultrabroadband in 53 comuni del territorio. Ad oggi nella nostra provincia i lavori sono già partiti in novr comuni, mentre il completamento del piano è previsto entro giugno 2026. "Le reti ultraveloci sono un fattore cruciale per lo sviluppo economico e la trasformazione digitale dei territori - spiega Gianni Crocetti, responsabile operations Nord Est di Tim –. L’apertura dei cantieri nella provincia di Macerata segna l’avvio di un importante modello di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, elemento fondamentale per un intervento di queste dimensioni. Si tratta di un’importante sfida che richiede un grande sforzo organizzativo da parte della nostra azienda per cablare oltre 11mila civici alla conclusione del piano".