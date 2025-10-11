Lavori per la palazzina strategica. Nuova viabilità per la demolizione

Cambia la viabilità in piazzale della Resistenza e via Monti Sala, a Monte San Giusto. Il provvedimento sarà attivo a partire dalle 7 di oggi per consentire i lavori di demolizione dell’immobile comunale di via Macerata, proprio alle porte del centro storico; al posto di quell’edificio sorgerà la nuova palazzina strategica (nella foto, il progetto) che ospiterà la sede della Protezione civile, del Coc e dell’ufficio anagrafe del Comune. Saranno pertanto attive delle limitazioni temporanee al traffico e alla sosta. Nel dettaglio è stato istituito un divieto temporaneo di fermata e sosta con rimozione in tutta l’area prospiciente all’edificio interessato dall’opera, compresa la zona tra il fabbricato e l’attività "Il Pineta". Inoltre si potranno verificare dei restringimenti di carreggiata o divieti temporanei di transito nel tratto interessato dai lavori. Ci sarà poi il divieto di transito dei veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione di via Monti Sala con via Circonvallazione e quella di piazzale della Resistenza con la strada provinciale 46, cioè la zona dei bagni pubblici.

La strada è molto trafficata, dunque potranno crearsi rallentamenti per via dei lavori e delle modifiche alla circolazione stradale conseguenti. "Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale provvisoria – avverte l’amministrazione comunale – e a programmare per tempo i propri spostamenti".

Diego Pierluigi