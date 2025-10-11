Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Macerata
11 ott 2025
DIEGO PIERLUIGI
Cronaca
Lavori per la palazzina strategica. Nuova viabilità per la demolizione

Cambia la viabilità in piazzale della Resistenza e via Monti Sala, a Monte San Giusto. Il provvedimento sarà attivo a...

Cambia la viabilità in piazzale della Resistenza e via Monti Sala, a Monte San Giusto. Il provvedimento sarà attivo a partire dalle 7 di oggi per consentire i lavori di demolizione dell’immobile comunale di via Macerata, proprio alle porte del centro storico; al posto di quell’edificio sorgerà la nuova palazzina strategica (nella foto, il progetto) che ospiterà la sede della Protezione civile, del Coc e dell’ufficio anagrafe del Comune. Saranno pertanto attive delle limitazioni temporanee al traffico e alla sosta. Nel dettaglio è stato istituito un divieto temporaneo di fermata e sosta con rimozione in tutta l’area prospiciente all’edificio interessato dall’opera, compresa la zona tra il fabbricato e l’attività "Il Pineta". Inoltre si potranno verificare dei restringimenti di carreggiata o divieti temporanei di transito nel tratto interessato dai lavori. Ci sarà poi il divieto di transito dei veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione di via Monti Sala con via Circonvallazione e quella di piazzale della Resistenza con la strada provinciale 46, cioè la zona dei bagni pubblici.

La strada è molto trafficata, dunque potranno crearsi rallentamenti per via dei lavori e delle modifiche alla circolazione stradale conseguenti. "Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale provvisoria – avverte l’amministrazione comunale – e a programmare per tempo i propri spostamenti".

Diego Pierluigi

Protezione Civile