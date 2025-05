Lavori per l’Anello di Pitino

La giunta di San Severino ha dato il via libera al piano operativo di dettaglio, nell’ambito della convenzione tra il commissario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche e la società Consap Spa, ai lavori di ripristino della strada Anello di Pitino, gravemente danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Il provvedimento fa seguito alle ordinanze 33 e 35 del 2024 del commissario, che hanno stanziato i fondi per l’intervento. I lavori prevedono il risanamento di uno smottamento del rilevato stradale a piede di valle lungo 30-40 metri. L’importo finanziato ammonta a 230mila euro. Il Comune si avvarrà della Consap Spa, società in house dello Stato, che agirà da soggetto attuatore e committenza ausiliaria e fornirà supporto tecnico e amministrativo per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dell’intervento.