Lavori per le scogliere entro l’anno

"Stiamo aspettando il rilascio della valutazione di impatto ambientale e dopo potremo procedere con la gara d’appalto per realizzare finalmente le nuove scogliere a Scossicci. Probabilmente i lavori inizieranno entro l’anno. Inoltre abbiamo chiesto un finanziamento per mettere a posto e rifiorire ben dieci pennelli di scogli, situati sempre nel litorale nord". Lo riferisce il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che ieri mattina ha partecipato a una videocall insieme con i tecnici di Apam, Regione, Sovrintendenza e Provveditorato alle opere pubbliche. Durante la riunione si è tracciato il punto della situazione sul progetto da nove milioni di euro, che consiste nella realizzazione di scogliere emerse a protezione della costa di Scossicci. "Il confronto è stato fatto perché la Regione ha chiesto delle integrazioni che riguardano la verifica di assoggettabilità, propedeutica per ottenere la valutazione di impatto ambientale – spiega il primo cittadino portorecanatese -. Insomma, anche se non si vede, sta andando avanti il lavoro burocratico per arrivare alla costruzione delle scogliere. L’iter quindi non si ferma e non appena sarà rilasciata la valutazione di impatto ambientale procederemo alla gara d’appalto e poi all’affidamento dei lavori. A questo punto l’intervento dovrebbe cominciare nei prossimi mesi, lo speriamo fortemente".

Però in pentola bolle pure qualcos’altro. "Per completare la difesa della costa di Scossicci, oltre al progetto da nove milioni di euro con fondi europei, abbiamo fatto richiesta per accedere alle risorse previste per il dissesto idrogeologico – riprende il sindaco Michelini -. Questo servirà per poter effettuare un altro progetto che riguarda dieci pennelli di scogli, compresi nella zona più a nord di Scossicci. Alcuni pennelli saranno rifioriti, ovvero sarà fatta la manutenzione, mentre altri verranno realizzati. Si tratta di un’azione per salvaguardare le attività che sono presenti in quel quartiere, tra cui i tanti stabilimenti balneari. Adesso, su tale fronte, restiamo in attesa degli sviluppi. Assicuro che la situazione di Scossicci è da sempre attenzionata dalla nostra amministrazione comunale, in quanto è un tratto di litorale in sofferenza e vittima di forti mareggiate".