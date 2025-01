Lavori per l’ospedale alla Pieve: "Dalle risorse al progetto esecutivo. Non è come spiega Saltamartini"

"Sarei ben felice se entro quest’anno si potesse aprire il cantiere per il nuovo ospedale di Macerata, visto che per questo obiettivo mi sono battuto fin dal 2016-2017. E credo che lo sarebbero sia la città che la provincia. Temo, però, che le cose stiano in modo molto diverso". Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, ed ex sindaco di Macerata, sostiene che Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, abbia dipinto un quadro poco realistico, anche per cercare di mettere in ombra le responsabilità della Regione, "che ha oggettivamente ritardato la realizzazione della nuova struttura".

Carancini, perché non crede che, finalmente, il cantiere possa aprire?

"Guardi se dovesse accadere non potrei che esserne contento. Ma ci sono elementi oggettivi che mi inducono a pensare che così non sarà".

Quali?

"Iniziamo dalle risorse necessarie che, al momento, mancano. Quelle indicate dall’assessore contengono una parziale verità: sono acquisiti i 55 milioni della legge 145/2018, intercettati dall’allora presidente della giunta regionale, Luca Ceriscioli, e i 14,5 milioni derivanti dalla legge 160/19 e dai soldi impegnati dall’attuale giunta regionale (9 milioni). Ma per i 90 milioni che dovrebbero arrivare dal fondo per la ricostruzione post sisma 2016, per ora c’è solo un impegno generico: servirebbe un’ordinanza del commissario che, però, non c’è stata e non c’è. E, poi, queste riguardano l’edificio: per le attrezzature, chiamiamole in generale così, senza le quali un ospedale non funziona, servono almeno altri 100 milioni".

D’accordo, però queste cose possono magari essere perfezionate più avanti, non vuol dire che il cantiere non si possa avviare…

"Non è così. Intanto quando si avvia un cantiere devono essere certi almeno due fattori: il progetto esecutivo e le risorse per realizzarlo. Risorse a parte, però, le procedure sono ancora ben lontane dall’essere completate".

In che senso?

"È stato aggiudicato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica, quello che una volta si chiamava progetto definitivo. Questo andrà poi validato e servirà una gara europea per fare il progetto esecutivo e appaltare i lavori. L’esperienza dice che servono tempi ben più lunghi di quelli ipotizzati per il solo progetto di fattibilità (4 mesi). E, poi, l’area in cui dovrà essere aperto il cantiere, è privata: per quanto ne so, il Comune di Macerata non ha ancora aperto una procedura d’esproprio che, anche in caso di accordo con i proprietari, richiede comunque del tempo e comporta costi al momento non quantificati".

Il centrodestra, però, dice che finalmente qualcosa si è mosso. Quando si è insediata l’attuale giunta regionale per l’ospedale di Macerata non c’era un atto amministrativo, e non c’era un euro per finanziarlo…

"Con la delibera 1782 del 27 dicembre 2018, quella che poi ha reso possibile il finanziamento di 55 milioni, la giunta regionale ha individuato nella Pieve l’area in cui costruire il nuovo ospedale. Non solo. Il Consiglio comunale di Macerata ha approvato la necessaria variante per renderla edificabile, visto che era agricola, con il via libera della Provincia nel maggio del 2020. Ed era pronto il progetto definitivo. Certo, i soldi, oltre a quelli appena ricordati, non c’erano, e bisognava fare la gara. La nuova giunta regionale, però, ha deciso di cambiare strada. E nonostante i proclami, siamo agli ultimi mesi di legislatura e per il nuovo ospedale non c’è ancora il progetto".