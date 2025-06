Lavori per quasi due milioni di euro in sei mesi sulle strade provinciali

Oltre 1,8 milioni di lavori completati lungo le strade provinciali nei primi sei mesi dell’anno. Gli interventi riguardano vari tratti della stada provinciale 138 Canto – Chienti a Pievebovigliana per 150mila euro, la 47 Fiastra – Bolognola 100mila euro, la 98 Polverina – Fiastra 100mila euro, la 120 Sarnano – Sassotetto – Bolognola 350mila euro, la 122 Settempedana - Gagliole - Matelica 195mila euro, la 144 Corta per Recanati 188.903 euro, la 96 Pieve Torina-Colfiorito 200mila euro, la 31/1 Colmurano San Ginesio – Braccio Ripe 150mila euro, la 93 Piane di Potenza 200mila euro, oltre a lavori di messa in sicurezza di un tratto della 47 Fiastra-Bolognola per 117mila euro e della 79 Montelago per 123mila euro.

"Sono interventi un po’ su tutto il territorio, che cercano di dare una risposta alla necessità di avere una viabilità fluida e strade in sicurezza – ha detto il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. Altri lavori sono in programma, l’attenzione dell’amministrazione e dei tecnici rimarrà inalterata per tutto il mandato".

"La sicurezza lungo le strade resta una priorità – aggiunge il vicepresidente Luca Buldorini –, per questo stiamo anche completando lo sfalcio dell’erba. Queste attività di manutenzione sono state condotte in modo sistematico con interventi programmati per minimizzare i disagi alla circolazione e ottimizzare l’efficacia dei lavori. Il taglio dell’erba è partito con un po’ di ritardo per via delle piogge dei mesi scorsi, ma poi le manutenzioni si sono svolte con una puntualità tale da poter completare gli interventi prima del previsto".