Lavori per realizzare la bretella, scatta il senso unico alternato

È scattato da ieri, nella zona industriale di Squartabue, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere di eseguire in tutta sicurezza i lavori necessari alla realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la Zona industriale di Castelfidardo e quella a cavallo fra i Comuni di Recanati e Loreto. Come si ricorderà i lavori per la realizzazione del tratto ricadente nel Comune di Recanati, per un importo di un milione e 195mila (850mila euro finanziato dalla Regione per 850 e il resto a carico del Comune), sono stati aggiudicati nel dicembre scorso alla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all’Isauro.