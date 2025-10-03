Lavori per realizzare lo skatepark. C’è il semaforo verde della giunta

Semaforo verde dalla giunta di Tolentino per il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione dell’ex pista di pattinaggio, che ospiterà uno skatepark in zona Sticchi, vicino alla piscina comunale. Il quadro tecnico economico prevede un importo dei lavori pari a 71.000 euro, che saranno realizzati grazie a fondi comunali e sponsor. L’inizio è previsto entro fine mese e riguarderà la realizzazione delle strutture necessarie (ostacoli) e opere edili connesse. La durata dell’intervento dovrebbe essere di novanta giorni. All’ultimo Consiglio comunale è stata approvata inoltre l’integrazione al piano di valorizzazione patrimoniale che riguarda anche l’area in questione; grazie alla municipalizzata Assm, attuale proprietaria dello spazio dove sorge attualmente la pista di pattinaggio, il Comune avrà un diritto di superficie a titolo gratuito per dieci anni. "Siamo molto soddisfatti - concludono il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore allo sport Alessia Pupo perché l’intervento permetterà di migliorare e riqualificare l’area, che è già a vocazione sportiva e raggiungibile facilmente anche a piedi, nonché creare un ulteriore spazio di socialità e di aggregazione dedicato ai giovani. A Tolentino non era presente una struttura del genere e abbiamo ascoltato e condiviso con i ragazzi del comitato il percorso per creare lo skatepark: siamo contenti che avranno finalmente un luogo idoneo dove coltivare e condividere le loro passioni per questo sport che è diffuso e molto praticato". L’anno scorso si era costituito un comitato ad hoc.