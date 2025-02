Lavori per sistemare i marciapiedi

Cominciano domani i lavori di ampliamento del lato est dei marciapiedi in via Principe di Piemonte (statale adriatica) e il nuovo asfalto alla rotatoria del Castellaro (nella foto).

I cantieri andranno avanti senza modifiche alla viabilità, mentre l’intervento per il rifacimento del manto stradale intorno alla rotonda sarà effettuato in un secondo momento e in orario notturno, per ridurre al minimo le interferenze con il traffico delle auto.

La data esatta di apertura di questo cantiere verrà comunicata in seguito dal Comune. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco di Pollenza, con subappalto alla Edilasfalti di Camerino, avranno una durata prevista di trenta giorni e un costo complessivo di 106.000 euro.