Lavori per sistemare la frana sulla Jesina: "Priorità alla sicurezza"

"La sicurezza sulle strade resta una priorità di questa amministrazione e stiamo lavorando, di concerto anche con la Regione e il Ministero, per ottenere ulteriori finanziamenti e portare avanti nuove progettazioni". Così il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini (nella foto), annuncia l’aggiudicazione, all’impresa Salvucci Claudio di Pollenza, i lavori di risanamento della frana lungo la strada provinciale 57 "Jesina", ad Appignano. "In due tratti distanti pochi metri l’uno dall’altro, la strada è interessata da fessurazioni e abbassamenti del piano stradale che determinano una situazione di potenziale pericolo per la viabilità – aggiunge Buldorini – per cui, dopo aver effettuato alcuni sondaggi geologici e sismici che hanno confermato la possibilità di cedimenti del terreno, si è deciso di programmare una serie di interventi che prevedono anche la realizzazione di un fondo in cemento al di sotto del piano viabile per recuperare i tratti più dissestati".

L’intervento, per 172mila euro progettato dall’ufficio Viabilità della Provincia, prevede quindi la realizzazione di una fondazione stradale con misto cementato (per evitare accumuli di acqua) al di sotto del piano viabile nei tratti più dissestati e alla rimozione dell’asfalto fessurato, con l’inserimento di una geomembrana di rinforzo della pavimentazione stradale al di sotto del nuovo binder e tappeto d’usura nelle altre parti ammalorate. L’intervento verrà completato con la stesa del tappeto d’usura su tutto il tratto interessato dai lavori.