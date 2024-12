Lavori, pioggia di soldi sulla Città Alta

Il quartiere di San Marone è la Cenerentola nel programma delle opere pubbliche 2025. Sui 60 milioni di euro di investimenti messi sulla carta dall’amministrazione comunale per l’anno prossimo, appena 110mila quelli previsti in lavori di sistemazione di strade, marciapiedi, manutenzioni di edifici pubblici, scuole e impianti sportivi in questa zona della città, che beneficerà soltanto di lavori di asfalto e messa in sicurezza in via Guerrazzi (50mila) e all’incrocio tra via Manzoni e via Costamartina (60mila).

Pioggia di milioni su Civitanova Alta, ben 12 milioni 478mila euro, e sul centro che ne ottiene 11 milioni e 700mila. A Fontespina – compresi i rioni Villa Pini e San Gabriele – assegnati due milioni 180mila euro e a Santa Maria Apparente un milione 900mila, ma per entrambi i quartieri la gran parte delle risorse sarà assorbita dalla realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, nel primo caso un impianto dal costo di un milione 230mila euro e nel secondo di un milione. Piange pure il piatto del rione Risorgimento, con appena 470mila euro divisi tra la palestra (230mila) e gli asfalti delle vie Del Casone (120mila) e Bixio (120mila). Tra gli interventi più costosi a Civitanova Alta ci sono i 4,7 milioni nella ristrutturazione di palazzo Ciccolini (foto), 900mila euro nel consolidamento della chiesa di Sant’Agostino, oltre ai 5 milioni per il recupero dell’edificio della Delegazione comunale, ai 400mila mila euro per l’ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo e altrettanti per miglioramento sismico della torre dell’acquedotto. In centro la manutenzione di Palazzo Sforza richiederà un milione di euro, le fognature di corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto un altro milione, 720mila euro il costo per interventi nella casa Studenti-anziani, 800mila euro per la viabilità nell’area ex Micheletti e poi i 6,7 milioni inseriti nel progetto di riqualificazione del Varco, relativi ai costi per le nuove pavimentazioni e per i servizi nel borgo marinaro.

Nei programmi della giunta il piano delle opere pubbliche si finanzia per 28 milioni di euro con fondi statali, per 10 milioni regionali (la messa in sicurezza del porto), per 12 milioni con il fondo pluriennale vincolato e il resto con mutui (2,7 milioni), oneri di urbanizzazione (5,4 milioni), auto finanziamento e contributi privati (800mila euro), monetizzazione aree verdi (280mila euro), fondi Gas Marca (290mila), Imu-Tasi (600mila).

Lorena Cellini