Lavori, ponte del Diavolo chiuso per cinque giorni

Dalle 7 di domani alle 7 di lunedì 5 giugno, per cinque giorni (salvo avverse condizioni meteo), il ponte del Diavolo di Tolentino sarà chiuso al traffico. Per consentire i lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione. Scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli. Il transito pedonale dovrà essere garantito, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché avvenga in sicurezza. "Considerato l’importante ruolo di collegamento svolto da questo ponte tra le zone rurali e il centro urbano – precisa l’ente – si consiglia agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi. Ci scusiamo per i disagi". Inoltre sempre domani, dalle 7 alle 18.30, in via Oberdan, dall’intersezione con corso Garibaldi, è istituito il divieto di transito veicolare, per consentire il montaggio di un ponteggio.