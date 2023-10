Lavori post alluvione. La Procura archivia tutto

Finisce, con la richiesta di archiviazione e la scelta dell’amministrazione di Montefano di non impugnare la decisione della Procura di Macerata, la querelle che nei mesi scorsi aveva contrapposto la maggioranza, guidata dal sindaco Angela Barbieri, al gruppo di minoranza consiliare Montefano Domani. L’oggetto del contendere erano le gravi accuse lanciate dall’opposizione sui lavori di somma urgenza realizzati all’indomani delle alluvioni del 15 e 16 settembre dell’anno scorso.

Per l’Amministrazione erano state scritte "frasi ingiuriose nel comunicato stampa ed era necessario tutelare l’onorabilità del Comune proprio perché le insinuazioni diffuse in quel comunicato ledevano principalmente l’istituzione in sé. Per questo motivo, sono stati inviati alla Procura della Repubblica tutti i documenti e gli elementi utili a valutare i fatti". Per la Procura, però, riferisce in una nota il sindaco Barbieri, "anche se le affermazioni non corrispondono propriamente al vero, laddove siano inserite in un contesto di critica politica, possono essere comunque in certi casi ammesse poiché il diritto di critica politica non subisce i limiti della stretta aderenza alla realtà che si esige ad esempio ad un giornalista nell’esercizio del diritto di cronaca.

Da qui la richiesta di archiviazione che lascia, naturalmente un po’ di amaro in bocca all’Amministrazione che avrebbe voluto "un esame più approfondito" della vicenda, ma, tiene a precisare ancora Barbieri, "l’intento dell’Amministrazione comunale non era affatto quello di esercitare un accanimento nei confronti della minoranza consiliare, né quello di intimorire i consiglieri con lo spauracchio di costose spese processuali, bensì solo quello di tutelare l’Ente nella sua onorabilità".

Da qui la scelta di non impugnare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che, sottolinea ancora il primo cittadino, "ha comunque dato conferma del fatto che le affermazioni contestate non fossero rigorosamente obiettive e questo appare già sufficiente a ristabilire in qualche modo la verità dei fatti. Anzi, dato che la Procura aveva tutti gli atti e i documenti riguardanti la vicenda, se fossero state vere le affermazioni dei consiglieri di minoranza, avrebbe dovuto provvedere contro gli amministratori e i funzionari dell’Ente, cosa che ovviamente non è avvenuta".