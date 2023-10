Lavori post sisma a Tolentino: altre strade chiuse

Cambi di viabilità a Tolentino. Per la demolizione di un edificio, fino al 31 ottobre scatta il divieto di sosta e di transito in via Pallotta, secondo tratto. Il percorso alternativo previsto per i mezzi di soccorso diretti alla casa di riposo e nelle vie circostanti sarà indicato da apposita segnaletica: via Rutiloni – via Giacconi - via Ciappi. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza. Sempre fino al 31 ottobre, per lavori di demolizione di un fabbricato, è istituito il divieto di transito veicolare (esclusi i residenti che potranno accedere da via Laura Zampeschi) in via Valporro, dall’intersezione con piazza Vasari fino a via Nazario Sauro e via Mestica. Infine in via Caselli sono stati rimossi alcuni stalli di sosta, tra cui alcuni riservati al carico e scarico delle merce con uno stallo ad hoc nelle vicinanza.